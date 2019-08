Spencer Pratt vindt het niet raar dat Brody Jenner en Kaitlynn Carter uit elkaar zijn.

"Het verbaast me niks", vertelt Pratt, die met onder anderen Jenner en zijn vrouw Heidi te zien is in realityserie The Hills: New Beginnings, in zijn podcast Make Speidi Famous Again.

"Het voelde alsof hij gevangen zat in zijn eigen relatie", aldus de 35-jarige Pratt, die zelf al bijna dertien jaar samen is met Heidi Montag. "Alsof hij me wilde zeggen: haal me hieruit."

Volgens Pratt krijgen kijkers in het tweede seizoen van The Hills: New Beginnings, dat onlangs werd aangekondigd, een heel andere Jenner te zien. "Hij is veel losser, is meer zichzelf."

Brody Jenner en Kaitlynn Carter trouwden nooit voor de wet

Vrijdag werd bekend dat de relatie tussen de 35-jarige Jenner en Kaitlynn Carter is stukgelopen. De twee hielden vorig jaar een trouwceremonie in Indonesië, maar trouwden nooit voor de wet.

Brody Jenner is de zoon van Caitlynn Jenner, die werd geboren als Bruce Jenner, en is de stiefbroer van onder anderen Kim, Kourtney en Khloé Kardashian.