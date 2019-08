A$AP Rocky is weer thuis in de Verenigde Staten. Hij vloog met zijn privévliegtuig naar Los Angeles, nadat de rechter in Zweden vrijdag had bepaald dat hij de uitspraak in zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten.

Volgens TMZ was de rapper, die een maand in voorarrest zat op verdenking van mishandeling, in de zevende hemel. Hij ging op de foto met fans, knuffelde mensen en nam uitgebreid de tijd om met iedereen te praten na zijn aankomst.

Bronnen vertellen aan TMZ dat A$AP Rocky niet van plan is om nog ooit naar Zweden te gaan. Hij hoeft op 14 augustus niet aanwezig te zijn bij de uitspraak in de zaak, die schriftelijk wordt gedaan.

De Zweedse aanklager eiste vrijdag zes maanden cel tegen A$AP Rocky wegens de mishandeling van een negentienjarige man in de straten van Stockholm. De rapper was in de stad omdat hij zou optreden op een Zweeds festival. Hij heeft ook een optreden op Lowlands in de planning staan op 18 augustus, maar het is nog onduidelijk of dat doorgaat.