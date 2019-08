Voor het eerst sinds er in 2017 beschuldigingen van seksueel misbruik tegen hem werden geuit, heeft acteur Kevin Spacey een publiek optreden gegeven. In het Palazzo Massimo alle Terme in Rome droeg hij vrijdag twee keer een gedicht voor, meldt The Daily Beast zaterdag.

Spacey's voordracht zou slechts in beperkte kring zijn aangekondigd. Naar verluidt waren vier journalisten ervan op de hoogte. The Daily Beast plaatste een video van het optreden, waarbij de acteur naast het bronzen beeld Pugile in riposo (Rustende bokser) staat.

Het gedicht gaat over een gehavende bokser die niet wil opgeven. Volgens The Daily Beast zou de dichter zelf contact hebben opgenomen met de zestigjarige Spacey, die vervolgens met het initiatief kwam om de tekst in Rome voor te dragen.

Een vertaling van het laatste gedeelte van het Engelstalige gedicht gaat als volgt: "De geest is ziek, hij kan niet langer genezen worden. Hij zal van de aardbodem verdwijnen. Dit is zijn lot. Ik weet, dat ik nu moe en verdrietig word. Dat is waarom je een graf voor me hebt gegraven. Je hebt dat geopend daar beneden, ver weg. Om me te verbergen. Om geen problemen te hebben en om niet te zien. Dwazen! Jullie konden het niet voorstellen dat ik zou worden gereanimeerd in dit metalen pak, dat ik terug zou komen om naar jullie te staren met mijn donkere gezicht, zonder lippen."

The Daily Beast meldt verder dat hun journalist zou zijn uitgenodigd voor een interview met Spacey, maar dat dat een betekenisloos gesprek opleverde.

Rechtszaak tegen Spacey onlangs geseponeerd

Spacey kwam in oktober 2017 onder vuur te liggen na diverse beschuldigingen van seksueel misbruik. Een daarvan resulteerde in een rechtszaak, die medio juli werd geseponeerd wegens de "onbeschikbaarheid van de aanklager".

De man die de acteur beschuldigde, liet begin juli tijdens een zitting in de zaak weten zich op zijn zwijgrecht te beroepen. Uit rechtsdocumenten blijkt dat de aanklager afgelopen zondag door de rechter werd geïnformeerd dat de rechtszaak geen doorgang zou vinden als hij zich op zijn zwijgrecht zou beroepen. De man besloot vervolgens, na overleg met zijn advocaten, af te zien van de rechtszaak.

Onlangs werd Spacey in de Verenigde Staten nog aan een verhoor onderworpen door de Britse politie Scotland Yard, die hem confronteerde met in totaal zes aanklachten van seksueel misbruik.