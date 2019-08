R. Kelly heeft vrijdagmiddag voor de rechter in New York verklaard dat hij onschuldig is aan onder meer het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen, schrijft Variety.

Ook mag de zanger in afwachting van zijn proces niet op borgtocht worden vrijgelaten. De aanklagers betoogden dat hij mogelijk zou vluchten als hij wel werd vrijgelaten.

Eerder op de dag was er nog onduidelijkheid over de verblijfplaats van R. Kelly, nadat een van zijn twee advocaten had gezegd dat hij geen contact met hem kon krijgen en dat hij niet zeker wist of de zanger wel in New York was.

De 52-jarige zanger wordt in New York en Chicago vervolgd vanwege het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang en hij is in meerdere zaken aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen.

R. Kelly's twee vriendinnen, Joycelyn Savage en Azriel Clary, waren naar New York afgereisd om de zanger te steunen tijdens de hoorzitting van vrijdag.