De aanklager in Zweden heeft vrijdag zes maanden celstraf geëist tegen A$AP Rocky wegens mishandeling van een negentienjarige man in de straten van Stockholm. De rapper mag zijn straf in vrijheid afwachten.

De advocaat van de rapper stuurde aan op een taakstraf, maar de aanklager vindt dit niet praktisch en zegt dat dit gezien de aard van het geweld een te lichte straf zou zijn. De aanklager eist zes maanden celstraf na een vergelijking met vergelijkbare zaken te hebben gemaakt, aldus Expressen.

Vrijdagavond, aan het eind van de derde zittingsdag, werd duidelijk dat A$AP Rocky de uitspraak in vrijheid mag afwachten. De rechter beslist op 14 augustus over zijn lot.

"Ik wil mijn vrienden, familie en alle anderen die mij gesteund hebben in deze moeilijke tijd bedanken", schreef de rapper na de zitting op Instagram. "Ik heb een hele moeilijke tijd achter de rug."

Rapper deelde zelf beelden van het incident

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, werd begin juli in Zweden gearresteerd nadat er videobeelden opdoken waarop te zien was dat hij een man sloeg en schopte. Het incident vond plaats op 30 juni in Stockholm. De rapper zat een maand in voorarrest.

Op beelden die de dertigjarige rapper zelf op sociale media deelde, is te zien hoe hij probeerde een ruzie te sussen. Twee mannen zouden al enige tijd achter Mayers en zijn entourage aan lopen, ondanks dat de groep de mannen had gevraagd daarmee te stoppen.

Naar verluidt zou een van de mannen een koptelefoon hebben stukgeslagen op het achterhoofd van een beveiliger van de rapper, waarna het op een gevecht uitliep. Op sociale media werden beelden van de ruzie gedeeld. Daarop was te zien hoe de groep op een van de mannen insloeg.

Trump mengt zich in de zaak

De Amerikaanse president Donald Trump ging onlangs in gesprek met de Zweedse premier Stefan Löfven om over de vrijlating van A$AP Rocky te onderhandelen. De Zweedse autoriteiten besloten toen echter dat de rapper het proces in gevangenschap moet afwachten. Trump uitte zijn onvrede via Twitter en besloot een afgezant van zijn regering naar Zweden te sturen om te bemiddelen.

Volgens TMZ eiste Trump later nog een keer bij de Zweedse autoriteiten dat de rapper en zijn entourage werden overgeplaatst naar een hotel. Dat verzoek werd afgewezen, waarbij werd gemeld dat geen enkel ander land ooit een soortgelijk verzoek heeft gedaan.