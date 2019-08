Bas Smit gaat over de grenzen van André Hazes, Merel Westrik maakt de overstap en Raymond van Barneveld ziet zichzelf samenwonen met Julia. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Het moet een drukke week zijn geweest voor André Hazes. De zanger geniet van een welverdiende vakantie en zou heerlijk aan de rand van het zwembad van een drankje moeten genieten, maar hij moet zich nu toch bezighouden met een heuse socialemediavete.

Waar André normaal gesproken goede vrienden met Bas Smit lijkt, liep het deze week toch wat uit de hand: Bas maakte een grapje over Andrés zus en moeder dat niet helemaal goed viel bij de zanger. Althans: zo leek het.

Shownieuws schreef op de website dat de 'ruzie' tussen de twee heren zou zijn ontstaan nadat Bas een foto van hen samen met een pijnlijke tekst eronder plaatste: "Heel eerlijk, ik snap z'n moeder en zus wel. #walgelijkegozer", werd vergezeld door drie emoji's die huilen van het lachen.

"Eerlijk? Dit ligt best gevoelig wel. Houd van grapjes, maar deze...", aldus André onder het bericht dat inmiddels verwijderd is. Shownieuws concludeerde dat Bas hier de grens over was gegaan, maar niets bleek minder waar: de twee heren hadden het met z'n tweeën van tevoren uitgebreid besproken.

Toch is de foto verdwenen, maar de uithalen over en weer blijven Instagram vullen. André werd door Bas verder belachelijk gemaakt met een foto van jaren geleden waarop te zien is dat de zanger een natte broek heeft gehaald in het zwembad. "Ondanks dat André pas rond z'n tiende zindelijk was, had hij op latere leeftijd nog weleens een 'ongelukje'."

"Er is één man op de wereld die de hardste grapjes ooit mag maken over en tegen mij! En dat is de man van Nicolette van Dam", aldus André bij twee heel oude foto's van Bas.

Deze 'vete' lijkt nog wel even door te gaan: in de Stories van de beide heren wordt nog flink uitgehaald. Gratis vermaak voor iedereen.

Vrouwentelevisie gemaakt door vrouwen

Hoewel de televisie niet aan kan zonder dat je bekende vrouwen als Wendy van Dijk, Linda de Mol en Chantal Janzen ziet, wordt voor een groot gedeelte toch nog door mannen bepaald waar vrouwen graag naar zouden willen kijken. En dat moet eens veranderen.

Janzen heeft haar eigen productiehuis en De Mol begint binnenkort met haar eigen zender. Net5 was altijd al een 'vrouwenzender', maar nu wordt de zender ook gemaakt door vrouwen. Linda en haar vertrouwde rechterhand Jildou van der Bijl gaan de zender helemaal opnieuw vormgeven, maar over de inhoud wisten we eigenlijk nog steeds helemaal niets. Tot deze week.

Merel Westrik is de eerste naam die zich aan het nieuwe Net5 verbindt. De presentatrice vertrekt na vijf jaar bij RTL Nieuws en gaat onder andere een talkshow op de late avond maken. En er komt meer.

Naast de standaard verdrietige boodschappen vanuit Merels huidige werkgever en de standaard kritische uitspraken van mediakenners, verscheen er namelijk ook een verhaal dat Net5 met een Nederlandse versie van de talkshow The View komt.

In het Amerikaanse programma praten onder anderen Whoopi Goldberg en Sharon Osbourne over allerlei onderwerpen die vrouwen aangaan. Mannen komen weleens op bezoek, maar de tafel moet vooral gevuld worden met toonaangevende vrouwen.

Met de komst van Merel worden daar mogelijkheden voor gezien in Nederland, maar ook Olcay Gulsen wordt aan de nieuwe versie gekoppeld. Talpa wil nog niets bevestigen, dus tot die tijd blijft het gissen.

Huisje, boompje, beestje

Het begon allemaal wat ingewikkeld, maar inmiddels is het allemaal rustiger: Raymond van Barneveld en zijn relatie met de Britse Julia.

Begin dit jaar maakte Raymond bekend dat hij en zijn vrouw Silvia na een huwelijk van ruim 25 jaar uit elkaar gingen en al snel ontstonden geruchten over een affaire van de darter. De vrouw met wie hij die affaire zou hebben gehad, was een 21-jarige pornoactrice, zo gingen de verhalen in de Britse tabloids.

Zijn manager was er snel bij om aan NU.nl te laten weten dat dat absoluut niet het geval was. De vriendin van Raymond was een "gewone" vrouw van 35. Daarna vertelde Raymond dat hij echt heel verliefd was op zijn nieuwe vriendin, en deze week maakte hij het nog officiëler: hij houdt van haar en wil met haar samenwonen.

"Het is natuurlijk nooit van tevoren gepland, de dingen lopen zoals ze moeten lopen", aldus 'Barney', die vooral niet wil overhaasten, omdat Julia ook een belangrijke baan heeft bij de Londense metro. De darter zegt dat de twee veel interesses delen. "Reizen, lekker eten. We hebben nooit woordenwisselingen."

De scheiding met Silvia, die via de media over de nieuwe relatie moest leren, is nog niet rond. Maar die moet voor het einde van het jaar geregeld zijn en inmiddels hebben Raymond en Silvia weer goed contact. "Het zal voor haar natuurlijk niet meevallen, ik probeer haar te helpen waar ik kan."