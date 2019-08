Een van de getuigen in de zaak van vermeende mishandeling door A$AP Rocky heeft haar verklaring aangepast. De vrouw beweerde eerder tegenover de politie dat de rapper zijn slachtoffer met een fles in de handen zou hebben geslagen, maar stelt nu toch dat ze niet heeft gezien of hij daadwerkelijk een fles in zijn hand had.

De Amerikaanse rapper die eigenlijk Rakim Mayers heet, raakte op 30 juni in het Zweedse Stockholm betrokken bij een vechtpartij. Hij zou met zijn entourage zijn lastiggevallen door twee mannen. Na herhaaldelijk te hebben gevraagd of de negentienjarige mannen hen met rust wilden laten, kwam het uiteindelijk tot een vechtpartij waarbij een van de negentienjarige mannen op de grond belandde en werd geslagen en geschopt.

A$AP Rocky werd op 2 juli in Stockholm opgepakt en deze week moet de rapper zich voor de rechter verantwoorden. Een belangrijke vraag in de hoorzittingen is of er glas is gebruikt bij de mishandeling. De vrouw die getuige was van de vechtpartij zegt nu niet met zekerheid te kunnen zeggen dat Mayers glas in zijn handen had, meldt Associated Press.

Slachtoffer leeft in 'constante angst'

De man die zou zijn mishandeld door A$AP Rocky en twee leden van zijn team, leeft volgens een behandelaar in "constante angst". Zo zou hij slaapproblemen hebben sinds het incident, geplaagd worden door nachtmerries en bij een psychiater in behandeling moeten.

De officier van justitie maakt naar verwachting vrijdagmiddag de strafeis tegen A$AP Rocky bekend. De uitspraak van de rechter wordt over minstens een week verwacht.