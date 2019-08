R. Kelly, die vrijdag voorgeleid zou worden in verband met een hoorzitting in de federale rechtbank in Brooklyn, is volgens zijn advocaat momenteel niet in New York. Het is niet bekend waar de van seksueel misbruik beschuldigde zanger zich momenteel bevindt, schrijft journalist Anthony DiLorenzo.

Zijn advocaat Douglas Anton zou dit schriftelijk gemeld hebben bij de rechter. Volgens de Bureau of Prisons, de Amerikaanse wetshandhavingsinstantie die verantwoordelijk is voor de controle en zorg voor personen in het federale gevangenissysteem, zou de zanger zich momenteel in Chicago bevinden.

De hoorzitting, waarin de 52-jarige zanger naar verwachting zijn onschuld zal bepleiten, zou vrijdag om 16.30 uur Nederlandse tijd starten. Zijn advocaat vreest dat de zitting moet worden uitgesteld, omdat Kelly niet op tijd in de rechtbank kan zijn.

Zanger in Chicago in hechtenis

De zanger wordt in New York en Chicago vervolgd op verdenking van het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang.

De zanger is in meerdere zaken aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. In juli moest hij nog voor de rechter in Chicago verschijnen voor meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. De zanger hield vast aan zijn onschuld en werd in hechtenis genomen.

De artiest wordt al jaren door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Een deel van de vermeende slachtoffers zegt op het moment van het misbruik minderjarig te zijn geweest.

De documentaire Surviving R. Kelly die in januari 2019 werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie haalde verschillende zaken weer boven. Na de uitzending van de documentaire dienden nog meer vrouwen een aanklacht in.