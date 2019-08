Anne Hathaway, die onlangs in haar zwangerschapsaankondiging op Instagram onthulde een vruchtbaarheidsprobleem te hebben, deed dit om andere vrouwen een hart onder de riem te steken.

"Toen ik het bericht schreef, dacht ik aan die ene volger die ik misschien zou kunnen raken. Die ene vrouw die maar niet snapt waarom het haar maar niet lukt om zwanger te worden", vertelt de 36-jarige Hathaway in gesprek met de Britse krant Daily Mail.

"Zij zou mijn aankondiging lezen, blij zijn voor me, maar zich ook ongelukkig voelen. Ik wilde alleen maar zeggen: 'Dit was echt niet zo makkelijk als het lijkt'."

De Devil Wears Prada-actrice deelde 24 juli op Instagram dat zij en haar man, acteur Adam Shulman, een tweede kindje verwachtten.

In haar bericht liet Hathaway weten dat geen van haar beide zwangerschappen makkelijk tot stand is gekomen. "Voor iedereen die door onvruchtbaarheid en de hel van de conceptie gaat, weet dat het bij mij ook niet vanzelf ging."

Hathaway schaamde zich voor gevoelens

De actrice vertelt in het interview met Daily Mail dat elke keer dat ze probeerde zwanger te worden en het niet lukte, er altijd wel iemand in haar omgeving was die wel in verwachting raakte. "Ik wist natuurlijk wel dat dat niet gebeurde om mij persoonlijk te kwellen, maar toch voelde het wel zo."

Hathaway schaamde zich voor haar gevoelens, ook omdat ze volgens haar niet wist dat andere vrouwen hetzelfde probleem hadden. "Het is iets waar mensen niet openlijk over praten en ik vind dat dat wel zou moeten. Daarom mijn besluit om eerlijk te zijn over wat ik doorstaan heb", aldus de actrice.