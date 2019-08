Eliza Dushku, bekend van de series Angel en Buffy the Vampire Slayer, heeft een zoon gekregen. De actrice heeft hem de naam Philip gegeven.

Dushku deelt donderdag een foto van haar zoon, die in de lucht wordt gehouden door haar echtgenoot Peter Palandjian (55). "Can you feel the love, Philip?", schrijft de actrice, waarmee ze verwijst naar The Lion King, omdat haar zoon net zo wordt vastgehouden als het leeuwtje Simba in de film.

In februari liet de actrice weten dat ze in verwachting is. De 38-jarige Dushku en haar echtgenoot Palandjian (55), trouwden in augustus 2018. Het jaar ervoor maakten zij hun verloving bekend.

Dushku speelde ook in de films Bring It On, True Lies en Jay and Silent Bob Strike Back.