A$AP Rocky twijfelde na de vechtpartij van eind juni in Zweden of hij aangifte moest doen tegen de twee mannen die hem en zijn entourage volgden en zijn bodyguard sloegen.

Hij besloot uiteindelijk niet naar de politie te stappen omdat hij geen ruchtbaarheid aan de zaak wilde geven, verklaarde de rapper donderdag tijdens de tweede van drie zittingsdagen van het proces dat tegen hem is aangespannen. A$AP Rocky zit sinds begin juli vast en wordt verdacht van mishandeling van een van de twee mannen.

Dat hij wel een video uploadde op Instagram, was volgens de rapper een reactie op de video die TMZ eerder plaatste en waarin te zien was hoe hij een man sloeg en schopte.

A$AP Rocky had de indruk dat de bewuste man onder invloed was van verdovende middelen, vertelde hij verder. "Dat dacht ik op te maken uit zijn gedrag en zijn ogen."

Eerder op de dag kwam de negentienjarige man die zegt te zijn mishandeld door A$AP Rocky al aan het woord. Hij zei dat hij ten tijde van de vechtpartij niet wist dat de Amerikaanse artiest wereldberoemd is. Hij zou dat achteraf hebben gehoord van een ooggetuige.

Man benaderde A$AP Rocky herhaaldelijk

De uit Afghanistan afkomstige man benaderde de Amerikaanse rapper en zijn entourage op 30 juni herhaaldelijk. Hij bleef contact zoeken met A$AP Rocky, ook nadat de bodyguard van de rapper de man fysiek duidelijk had gemaakt dat hij weg moest gaan.

In de rechtszaal zei de man donderdag dat hij dit deed, omdat hij zijn vriend was kwijtgeraakt. Daarnaast voelde hij zich in zijn eer gekwetst, omdat de bodyguard hem hardhandig had aangepakt.

Slobodan Jovicic, de advocaat van A$AP Rocky, zei het vreemd te vinden dat de tiener niet leek te begrijpen dat hij de rapper en diens entourage lastigviel. Daarnaast vroeg Jovicic zich ten overstaan van de Zweedse rechter af waarom de man ervoor koos een groep mannen te benaderen die zijn taal niet spreekt, in plaats van zijn verloren gewaande vriend gewoon te bellen.

Op de vraag aan A$AP Rocky waarom hij zelf niet gewoon wegliep en terugging naar zijn hotel, antwoordde de rapper dat hij geen idee had waar hij was of waar hij naartoe moest. Hij probeerde onder meer een scooter te regelen via een app, maar dat lukte niet.

Mishandeld met flessen of niet?

Het proces lijkt zich vooralsnog toe te spitsen op de vraag of het vermeende slachtoffer, dat snijwonden opliep, met een of meerdere glazen flessen is mishandeld. Op donderdag hield de man vol dat dit wel degelijk het geval is, hoewel hij niet kon zeggen of alle vermeende aanvallers een fles hadden gebruikt, omdat hij zijn armen voor zijn gezicht had gehouden.

A$AP Rocky zei donderdag dat hij flessen had zien liggen op de grond en ze opraapte omdat hij niet wilde dat de jongens ze zouden meenemen. Later realiseerde hij zich naar eigen zeggen dat het toch geen goed idee was om de flessen mee te nemen en zette hij ze weer neer.

Man werd geslagen en geschopt

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, werd begin juli in Zweden gearresteerd nadat er videobeelden opdoken waarop te zien was dat hij een man sloeg en schopte.

Op beelden die de dertigjarige rapper zelf op sociale media deelde, is te zien hoe hij probeerde een ruzie te sussen. Twee mannen zouden al enige tijd achter Mayers en zijn entourage aan lopen, ondanks dat de groep de mannen had gevraagd daarmee te stoppen.

Naar verluidt zou een van de mannen een koptelefoon hebben stukgeslagen op het achterhoofd van een beveiliger van de rapper, waarna het op een gevecht uitliep. Op sociale media werden beelden van de ruzie gedeeld. Daarop was te zien hoe de groep op een van de mannen inslaat.

'Ik wil dat mijn naam wordt gezuiverd'

De Zweedse regering maakte op 26 juli bekend dat de rapper en twee mannen uit zijn entourage zullen worden vervolgd voor mishandeling.

ASAP Rocky zegt onschuldig te zijn. De klappen die hij uitdeelde, waren uit zelfverdediging. Hij was bang omdat hij in een vreemd land was en eerder te maken kreeg met geweld.

"Tien maanden geleden, toen ik met m'n neef was, werd ik in m'n gezicht gestoken door vreemdelingen. Ik weet niet wat ik moet verwachten als ik word aangevallen door iemand die ik niet ken, daarom heb ik beveiligers bij me."

Uiteindelijk hoopt de rapper op gerechtigheid. "Ik wil dat mijn naam wordt gezuiverd", zei hij donderdag aan het eind van zijn verhoor.