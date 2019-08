Waar veel BN'ers de komende weken languit op een strandbedje liggen, zijn er ook zeker wat bekende namen te vinden die in de zomer hard doorwerken. NU.nl belt met een paar van deze sterren en vraagt hen: wat ga jij doen in de zomermaanden? Deze keer: danser, acteur en presentator Juvat Westendorp.

Waarom werk jij door in deze zomer?

"Toevallig kwamen er meerdere grote klussen samen in deze periode. In mei en juni heb ik de opnames van Onze Jongens 2 gehad in Miami en Nederland, ik zit in de jury van Superkids en ik ben bezig met een nieuw programma voor SBS waar ik veel tijd in heb gestoken. Daarnaast heb ik ook twee bedrijven: een modellenbureau en een dansschool. Dus in overleg met mijn management heb ik besloten om vier maanden door te werken en daarna een maand met vakantie te gaan, maar dat liep anders. Het was de bedoeling dat ik in augustus vier weken weg zou gaan, maar toen hoorde ik dat ik onverwacht het pand uit moest van de dansschool en dus onverwacht moest verhuizen. De enige maand dat dit kan is augustus, dus ga ik me de komende weken volledig focussen op de verbouwing. Met drie vrienden zijn we daar van 9.00 uur 's ochtends tot 3.00 uur 's nachts mee bezig. Samen zijn we net Buurman en Buurman, het is veel lachen en keten."

Heb je vaker in de vakantie/zomerperiode doorgewerkt?

"Ja, het is niet nieuw voor mij om de hele zomer door te gaan. Ik ga elk jaar vier weken weg. Dat zou dit jaar dus in augustus zijn, maar meestal doe ik dat rond het einde van het jaar."

Heb je vroeger zomerbijbaantjes gehad?

"Zeker. Ik heb jaren op de markt gestaan om horloges te verkopen. Ik pakte alle baantjes aan die mij werden aangeboden. Ik heb hotelkamers schoongemaakt, doppen op flessen gedaan in een fabriek… Vanaf mijn veertiende heb ik elke zomer wel gewerkt."

Westendorp tijdens de verbouwing in zijn dansschool.

Wat zijn de leukste en slechtste dingen aan werken in de zomer?

"Als je geluk hebt doe je een project buiten, ik vind het heerlijk om te genieten van de zon. Het is vreselijk als ik aan het filmen ben en continu in een zwart hok moet doorbrengen, dan mis je een groot deel van de dag. Net heb ik Onze Jongens 2 gedraaid in Miami. Toen zaten we de hele dag volop in de zon. Maar ik vind het wel lekker als er een briesje is."



Wanneer ga je wel op vakantie?

"Een echte vakantie zit er voorlopig dus even niet in, maar het is wel mijn bedoeling om volgende week een paar dagen naar de Ardennen te gaan. Ik kies er bewust voor om alleen weg te gaan naar een rustige omgeving, want ik ben 24/7 omringd door mensen. Het liefst ga ik een weekje zitten in een Zweedse blokhut in the middle of nowhere. In februari hoop ik dan wat langer weg te kunnen, naar Patagonië (een gebied in Zuid-Amerika, red.). Ieder gebied waar groen is, vind ik mooi. Eigenlijk ben ik een grote nerd die met een cameraatje de natuur in gaat om vogels te fotograferen."

Wat is je mooiste herinnering van werken in de zomer?

"Ik vond de opnames in Miami voor Onze Jongens 2 heel bijzonder. Je staat op een set met honderd man om je heen, echte Amerikaanse taferelen. Het is er snikheet en we liepen er shirtloos rond, want het is een stripperfilm. Om me heen stonden twee meiden van de productie die met een paraplu en ventilator probeerden om ons een beetje koel te houden en om de haverklap kreeg ik een flesje water aangeboden. Tegelijkertijd staart iedereen je aan, wat gebeurt er hier? Bizar, alles is bigger and better in Amerika."

Volgende keer spreken we acteur Guido Spek. Wat zou je hem willen vragen?

"We hebben ooit samen in een toneelvoorstelling gestaan. Ik danste daarin, hij speelde gitaar. Ik weet dat hij met een nieuwe toneelvoorstelling bezig is, dus ik ben benieuwd of hij zijn gitaar weer meebrengt."