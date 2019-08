Volgens de advocaat van Afrojack klopt het niet dat de dj is gewaarschuwd voor het vestigen van een brievenbusfirma op Cyprus. Woensdag meldden meerdere media dat de Nederlandse dj, op advies van de inmiddels aangeklaagde fiscalist Frank B., een fiscale constructie opzette op het eiland en hierdoor voor miljoenen euro's belastingfraude heeft gepleegd.

Volgens De Telegraaf werd Afrojack (31), echte naam Nick van de Wall, meerdere malen door financieel specialisten gewaarschuwd voor deze constructie. Zijn advocaat Margriet Koedooder laat via het management van de dj aan Shownieuws weten dat dit "feitelijk onjuist is".

Daarnaast meldt de advocaat van de dj dat Van de Wall "zijn verplichtingen alsnog volledig zal nakomen als na afloop van de procedure onverhoopt blijkt dat hij onbedoeld te weinig belasting heeft betaald".

Dj wilde uitstel van betaling

Woensdag meldde Quote dat er recentelijk een hypotheek van 4 miljoen euro is afgesloten op het vrijstaande landhuis dat de dj in 2013 kocht. Hiermee kon hij uitstel van betaling krijgen voor de belastingschuld die hij opbouwde door zijn brievenbusfirma in Cyprus, omdat hij door deze fiscale constructie geen belasting hoefde te betalen over zijn inkomsten.

Volgens het financiële tijdschrift heeft de moeder van Van de Wall in april 2019 een akte ondertekend, waarin wordt bevestigd dat de dj geen belasting heeft betaald in de jaren 2012 tot 2014. Het zou gaan om ruim 2,3 miljoen euro.

Een paar maanden hiervoor zou de dj uitstel van betaling hebben aangevraagd, waar geen toestemming voor werd gegeven. Daarom liet hij een miljoenenhypotheek afsluiting op zijn woning. Omdat er mogelijk ook nog een belastingschuld volgt uit de jaren 2015 en 2016, werd de hypotheek op vier miljoen gezet.

Ook Linda de Mol en dj Headhunterz kregen advies van B.

Van de Wall zou zijn fiscale zaken naar Cyprus hebben verplaatst op advies van belastingadviseur Frank B., die gold als 'fiscalist van de sterren'. De FIOD viel in maart zijn kantoor en woning binnen omdat hij Nederlandse artiesten op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om belasting te ontwijken en mogelijk te ontduiken.

B. verzon ook constructies voor onder anderen Linda de Mol, dj Headhunterz en Kim Feenstra. Er loopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek naar hem.