De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn medewerker Robert C. O'Brien naar Zweden gestuurd om daar over de vrijlating van rapper A$AP Rocky en zijn beide bodyguards te onderhandelen, meldt The Washington Post.

"Het doel is om Rocky, Bladimir en David weer terug te brengen bij hun families en vrienden. Het is tijd om ze vrij te laten", aldus een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de rapper en zijn bodyguards Bladimir Corniel en David Rispers.

Het trio heeft ontkend schuldig te zijn aan het mishandelen van twee mensen tijdens een vechtpartij. President Trump heeft sinds de arrestatie van de drie zijn uiterste best gedaan om de rapper vrij te krijgen.

Ook liet hij onlangs op Twitter zijn teleurstelling blijken. "Zeer teleurgesteld in premier Stefan Lofven omdat hij niet in staat is gebleken op te treden. Ik heb de beelden van A$AP Rocky gezien en hij werd gevolgd en beledigd door onruststokers."

Rapper en bodyguards worden vervolgd voor mishandeling

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, werd begin juli in Zweden gearresteerd nadat er beelden opdoken waarop te zien was dat hij een man sloeg en schopte.

Op beelden die de dertigjarige rapper zelf op sociale media deelde, was te zien hoe hij probeerde een ruzie te sussen. Twee mannen zouden al enige tijd achter Mayers en zijn entourage aan lopen, ondanks dat de groep de mannen had gevraagd daarmee te stoppen.

Naar verluidt zou een van de mannen een koptelefoon hebben stukgeslagen op het achterhoofd van een beveiliger van de rapper, waarna het op een gevecht uitliep. Op sociale media werden beelden van de ruzie gedeeld. Daarop was te zien hoe de groep op een van de mannen inslaat.

De Zweedse regering maakte op 26 juli bekend dat de rapper en twee mannen uit zijn entourage zullen worden vervolgd voor mishandeling. Donderdag 1 augustus worden getuigen gehoord.