Rodanya Kelsey, de zwangere oud-deelneemster van het programma Temptation Island, heeft woensdag in een YouTube-video onthuld dat haar ex-vriend Morgan de vader van haar kind is.

"Morgan is de vader van mijn kind", vertelt Kelsey in de video. "We hebben elkaar na Temptation Island nog een paar keer gezien en ik ben nu zwanger. Jullie kunnen zelf vast wel invullen wat er gebeurd is", aldus de televisiepersoonlijkheid.

Kelsey deed afgelopen seizoen samen met haar toenmalige vriend Morgan mee aan Temptation Island. Ze kwam in opspraak toen bekend werd dat ze met een andere deelnemer, Danicio, had gezoend. De twee gingen na het programma uit elkaar.

Volgens de oud-deelneemster wilde haar voormalige vriend in eerste instantie niet betrokken zijn bij zijn kind, omdat hij nogal overdonderd was. De twee hadden daarna een tijd geen contact met elkaar. Kelsey zocht kort geleden toch weer toenadering, maar Morgan zou nog steeds geen interesse hebben in het vaderschap.

"Hij is nog niet op het level waar ik wel ben. Dat is moeilijk om te accepteren", vertelt de realityster. "Ik vind het heel jammer dat mijn kind geen papa heeft. Ik zal alle leegte invullen, mijn familie ook. Dit is gewoon klaar."