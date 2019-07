Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck vertelt dat hij minder arrogant is dan mensen denken. Dat laat hij woensdag weten in een interview met het AD.

"De grootste misvatting over mij is dat ik heel elitair ben", zegt de 35-jarige Schimmelpenninck. "Ik vind het leuk om op Twitter hard uit de hoek te komen. Dan kan ik me voorstellen dat mensen mij een arrogant mannetje vinden. En ik heb een hopeloze achternaam. Echt, het valt allemaal reuze mee."

De financieel journalist werd bekend bij een groter publiek door zijn deelname aan De Slimste Mens en zegt sindsdien vaker gevraagd te worden gevraagd voor televisieprogramma's, waaronder RTL Boulevard en het inmiddels gestopte 6 Inside. "Daar hoef ik niet eens over na te denken", vertelt Schimmelpenninck. "Het aantal aanvragen wordt al minder. Behalve bij RTL, waar ze het stug elke maand blijven proberen."

Voor een rol als presentator van De Wereld Draait Door zegt Schimmelpenninck niet te zijn weggelegd. "Ik heb wel eens met die mensen van BNNVara gesproken", laat hij weten. "Maar dat zou ik dan écht moeten willen en dat is niet aan de orde. Ik weet niet eens of ik het wel kan, zo snel praten als Matthijs of interesse tonen in een of ander kutbandje."

'Televisie staat voor het verleden'

"De tragiek van televisie is ook: het medium is gemaakt voor mensen die ouder zijn dan ik. Als ik op de buis te zien was, hebben mijn ouders dat van hun vrienden gehoord. Die beschouw ik niet als mijn achterban. Ik wil iets doen voor generatiegenoten en dus voor het medium van de toekomst. Televisie staat voor het verleden."

Schimmelpenninck merkt op dat er in de Nederlandse televisiewereld nog te klein en nationaal wordt gedacht. "Ze moeten zich, ook in Hilversum, afvragen of het nog wel van deze tijd is om al die Nederlandse doelgroepjes te blijven bedienen zoals ze dat al jaren gewend zijn te doen. Misschien wordt het tijd te bouwen aan internationale of Europese merken. Het klinkt nog heel macro allemaal, ik ben ook nog nergens concreet mee bezig. Laat ik het zo zeggen: ik ben liever een van de voorlopers dan iemand die in Hilversum het licht uitdoet."