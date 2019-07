Martin Garrix is blij dat hij weer kan optreden nadat hij begin juni zijn enkelbanden scheurde, maar heeft ook iets aan de periode van rust gehad. Hij weet nu hoe belangrijk het is om ook vrije tijd te hebben, vertelt hij in Grazia.

"Nu had ik opeens zes weken de tijd om in mijn studio aan de slag te gaan. Ook had ik tijd om eens goed te gaan nadenken. En om dingen te doen waar ik normaal gesproken mezelf de tijd niet voor gun. Zoals gewoon eens helemaal niets doen, bijvoorbeeld", aldus de 23-jarige dj, die al ruim acht jaar vrijwel nonstop op tournee is.

Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, is normaal gesproken niet meer dan een of twee dagen achtereen thuis. En zelfs dan propt hij zijn dagen vol met vergaderingen. "Het was nu fijn om van mijn huis een echt thuis te kunnen maken. Je kunt zeggen dat mijn ongeluk een blessing in disguise is geweest, een geluk bij een ongeluk."

Dankzij de tijd die hij thuis te besteden had, heeft de dj ook geleerd dat niet alles vanzelfsprekend is. "Je denkt er nooit over na hoe het zou zijn als je opeens je rechterbeen niet meer kunt gebruiken. Je bent er zo aan gewend dat die het altijd doet. Maar nu kost alles moeite, zelfs douchen is een opgave. Gelukkig is het maar tijdelijk. Binnen een paar maanden kan ik mijn been hopelijk weer gebruiken zoals voorheen."