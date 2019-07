Esther Vergeer, zevenvoudig paralympisch kampioene in het tennis, krijgt binnenkort een dochter via een draagmoeder.

"Soms, als je iets moois en unieks aan het maken bent, heb je de hulp nodig van een extra hart. Wij zijn zo blij te kunnen melden dat we in september een meisje verwachten!", schrijft de 38-jarige Vergeer op Twitter.

Aan De Telegraaf vertelt ze dat dokters haar hadden afgeraden om zelf zwanger te worden, omdat ze vanwege afwijkingen in het bloedvatenstelsel in haar buik, baarmoeder en ruggenmerg een verhoogd risico op bloedingen heeft.

"We waren er echt kapot van. Het voelde alsof ons zo iets moois werd afgenomen, waarbij je zelf geen regie meer hebt, onmachtig bent. En dat terwijl er in principe niks mis was met mijn vruchtbaarheid."

Vergeer vond een draagmoeder in Canada

Omdat commercieel draagmoederschap in Nederland verboden is, weken Vergeer en haar vriend uit naar Canada, waar ze via een matchingbureau uiteindelijk een draagmoeder vonden. "Het is haar eerste keer, dus voor haar is ook alles nieuw en spannend. We beseffen dat we niet zomaar iets vragen van haar."

Vergeer, die in 2013 een punt achter haar loopbaan als rolstoeltennisster zette, is sinds 2009 samen met haar vriend Marijn. Hij heeft al een dochter uit een eerdere relatie.

Vergeer was vorig jaar chef de mission van TeamNL bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang, waar Nederland zeven medailles behaalde.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel meldden we dat Esther Vergeer zelf zwanger was. We hebben dit inmiddels aangepast.