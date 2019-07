Marlijn Weerdenburg ging anders naar het leven kijken door de ziekte van haar vader, die een paar jaar geleden kanker kreeg.

"Omdat ik letterlijk zag dat de dood heel dichtbij was, ben ik gaan kiezen", vertelt de 36-jarige presentatrice, actrice en zangeres in Beau Monde. "Ik was altijd erg van het twijfelen en vooruitschuiven, maar ik dacht: ik moet nu gaan leven en niet meer over alles eindeloos wikken en wegen."

In dezelfde periode ontmoette Weerdenburg haar huidige vriend Paul, met wie ze in september 2017 zoon Teun kreeg. "Paul was er voor mij en mijn ouders, waardoor ik dacht: we gaan dit gewoon doen. En vrij snel daarna: laten we stoppen met de pil. Ik wilde graag dat mijn ouders opa en oma zouden worden en ik wist al snel dat ik een kind wilde met Paul."

Weerdenburg, die onder meer te zien was in de serie Danni Lowinski en het zangprogramma It Takes 2, zegt steeds vaker keuzes te maken die echt bij haar passen. "De focus ligt op presenteren en muziek. Mijn kracht als presentator is dat ik goed met mensen kan praten. Ik heb geduld, kan ze op hun gemak stellen en ben benaderbaar."