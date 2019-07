Kristen Stewart, die in Personal Shopper (2016) een vrouw die met overleden mensen kon communiceren speelde, zegt dat ze soms met geesten praat.

"Als ik in een raar, klein oord ben voor een film en ik bevind me in een vreemd appartement, zeg ik: alsjeblieft niet, ik kan het niet. Je mag bij iedereen komen, maar niet bij mij", aldus de 29-jarige actrice.

"Ik weet niet wat geesten precies zijn, maar er zijn energieën waar ik heel gevoelig voor ben", gaat Stewart verder. "Dat heb ik niet alleen met geesten, maar ook met mensen. Ruimten worden constant vervuild."

Stewart werkt momenteel aan haar eerste speelfilm als regisseur: The Chronology of Water. "Nu ik ouder word, vind ik het lastiger om te acteren", aldus Stewart. "Ik voel me fijner bij het idee dat ik iets helemaal van begin tot eind kan maken."