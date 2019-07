Kjeld Nuis wordt regelmatig gecomplimenteerd met zijn achterwerk sinds hij twerkend te zien was in Linda's Zomerweek.

"In de sauna zegt men er niks over hoor, dan zou het al gauw seksueel en heel gek zijn", zegt Nuis, die graag naar de sauna gaat, in Beau Monde.

"Maar als je doelt op berichtjes van dames en heren, die gaan inderdaad vaak over mijn bilpartij, en over mijn voorkant in dat strakke schaatspak. Zo plat is het gewoon. Ik moet er om lachen als het weer gebeurt."

Vrouwen schromen verder niet om erotisch getinte berichtjes te sturen naar de 29-jarige schaatser. "Halve pornofilms en -foto's sliden zo mijn inbox binnen", aldus Nuis, die naar verluidt een relatie heeft met schaatsster Joy Beune.

"Vrouwen naakt poserend voor een spiegel. 'Vind je het wat', vragen ze. Ik antwoord nooit, waarop ik dan nog een bericht krijg. 'Je vindt het dus niks.' Dan denk ik: meisje, wat stel jij je kwetsbaar op."