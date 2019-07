Nicki Minaj en haar vriend Kenneth Petty hebben maandag hun trouwvergunning opgehaald in Los Angeles, meldt TMZ dinsdag.

Minaj en Petty haalden volgens ooggetuigen hun trouwvergunning op bij het rechtsgebouw van Beverly Hills.

Het stel probeerde zo weinig mogelijk aandacht te trekken in de rij voor trouwvergunningen en ceremonieafspraken. Petty betaalde voor de vergunning. In de VS is zo'n vergunning nodig om te kunnen trouwen.

In juni claimde de rapster op de radio dat ze haar trouwvergunning al had opgehaald. Wanneer Minaj en Petty precies gaan trouwen, is nog onbekend. Aangezien de trouwvergunning negentig dagen geldig is, zal dit waarschijnlijk op korte termijn gebeuren.

Minaj en Petty kwamen vorig jaar samen. Ook waren ze als tieners een stelletje. Het is Minajs eerste huwelijk.