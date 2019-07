A$AP Rocky ontkent tijdens de eerste dag van zijn proces dat hij tijdens een vechtpartij twee mensen heeft mishandeld, meldt de Zweedse krant Expressen dinsdag. De rapper en twee leden uit zijn entourage worden in Zweden vervolgd, omdat zij het eind juni in de straten van Stockholm aan de stok kregen met twee jongens.

Slobodan Jovicic, de advocaat van de rapper, reageerde in de rechtszaal op de aanklacht. Volgens hem geeft A$AP Rocky toe dat hij het slachtoffer op de grond heeft gegooid en dat hij hem heeft geraakt op zijn arm en schouder. De rapper blijft er echter bij dat hij heeft gehandeld uit zelfverdediging en dat er geen sprake is van mishandeling.

Het negentienjarige slachtoffer heeft laten weten een schadevergoeding van 139.700 Zweedse kronen (ruim 13.000 euro) te eisen.

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, werd op 2 juli opgepakt nadat hij bij een vechtpartij betrokken was geraakt. De rapper was met zijn entourage in Stockholm en ze werden daar lastiggevallen door twee jongens, blijkt uit beelden die de rapper zelf op Instagram plaatste.

De rapper en zijn gevolg vroegen de jongens meerdere malen om hen met rust te laten, maar dit weigerden ze. Een van de jongens zou een beveiliger van de rapper met een koptelefoon op het hoofd hebben geslagen.

Op andere beelden is te zien hoe A$AP Rocky een van de jongens door de straat slingert en hem vervolgens slaat en schopt. De Amerikaanse president Donald Trump probeerde met de Zweedse premier Stefan Löfven te onderhandelen over vrijlating van de rapper, maar de Zweedse autoriteiten besloten Mayers vast te houden in afwachting van zijn proces.