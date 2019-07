Ariana Grande heeft via sociale media haar excuses aangeboden voor een naar eigen zeggen misplaatste grap. De zangeres reageerde grappend op een bericht van een vriend over de in 1996 op zesjarige leeftijd vermoorde JonBenét Ramsey.

Doug Middlebrook, een vriend van Grande, plaatste onlangs een foto van een tijdschrift met Ramsey op de cover. Grande reageerde vervolgens: "Ik hoop dat dit je outfit wordt voor Halloween." Volgers van de zangeres spraken al snel hun onvrede over de opmerking uit, waarna de zangeres haar reactie verwijderde.

"Ik heb het snel verwijderd en ik begrijp nu dat het totaal niet grappig was", schrijft ze. "Ik bied mijn oprechte excuses aan." In een reactie die Grande inmiddels weer heeft verwijderd, bedankt ze haar fans voor hun reacties. "Bedankt dat jullie eerlijk tegen me zijn en me helpen dingen te leren. Ik ben blij dat ik fans heb die me wijzen op mijn fouten."

Ramsey was een zesjarig model en nam deel aan schoonheidswedstrijden. Tijdens Kerst in 1996 werd ze dood gevonden in de kelder van haar ouderlijk huis. Hoewel er verschillende verdachten in beeld waren, is er meer dan 22 jaar na de moord nog niemand veroordeeld.