Orange Is The New Black-actrice Taryn Manning, die vorige week haar volgers verontrustte met een bericht op Instagram waarin ze schreef dat ze zich "geterroriseerd" voelde, heeft verduidelijking gegeven. De Amerikaanse zegt dat haar account destijds was gehackt.

"Excuus voor deze berichten", schrijft de veertigjarige Manning, die in de serie de rol van Tiffany 'Pennsatucky' Doggett op zich neemt. "Ik heb nu weer toegang tot mijn account en heb de berichtjes kunnen verwijderen."

In het betreffende bericht stond dat ze wel naar de première van het nieuwe seizoen wilde, maar dat dit niet kon. "Het komt door omstandigheden die buiten mijn macht liggen en waar niemand me bij kon helpen", was te lezen in het bericht.

"Luister naar mensen die om hulp roepen, omdat iemand anders het op hun leven heeft gemunt. Niemand verdient het om te lijden onder een persoon die zijn of haar leven probeert te verzieken tot het punt dat je verlamd bent en van angst de deur niet meer uitgaat."

Manning speelt al sinds het eerste seizoen van Orange Is The New Black de rol van 'Pennsatucky'. Het zevende en laatste seizoen van de serie is vanaf 26 juli op Netflix te zien.