Elton John staat maandag stil bij het feit dat hij 29 jaar geleden is begonnen met afkicken. De zanger, die verslaafd was aan alcohol en drugs, is tot de dag van vandaag nuchter gebleven.

"29 jaar geleden was ik een gebroken man", schrijft de 72-jarige John op sociale media. "Ik heb toen eindelijk de moed gevonden om de woorden te zeggen die mijn leven zouden veranderen: 'Ik heb hulp nodig.'"

De zanger dankt "alle onbaatzuchtige mensen" die hem gedurende die periode hebben geholpen. "Ik ben jullie eeuwig dankbaar."

Zanger was verslaafd aan drugs en alcohol

Johns worsteling met verslavende middelen, die ook aan bod komt in de biografische film Rocketman, ontstond in zijn hoogtijdagen als artiest. Hij raakte verslaafd aan cocaïne, een drug die hij nam om minder verlegen te zijn. Hij kreeg de cocaïne van zijn toenmalige manager. Later vertelde de artiest dat hij de jaren zeventig en tachtig vooral heeft beleefd in een "waas van drugs".

John rookte ook wiet en dronk veel alcohol. Uit angst om aids te krijgen - in de jaren tachtig was sprake van een epidemie van de toen nog niet te behandelen ziekte - ging hij meer gebruiken. In die tijd leerde John een aidspatiënt kennen, die hem overhaalde om te stoppen met drugs.