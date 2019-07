Gordon heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij is opgenomen in een afkickkliniek. De televisiepersoonlijkheid zegt dat het "supergoed" met hem gaat.

Ook is Gordon erg blij met de steun die hij van collega's en anderen krijgt. De 51-jarige presentator maakte woensdag bekend hulp te zoeken voor zijn drank- en drugsverslaving. "Ik ben nu een tijdje onderweg en weet dat dit de enige weg was voor mij!" is te lezen in zijn bericht op Instagram.

Gordon is in behandeling voor een alcohol- en cocaïneverslaving. "Zoals iedereen er soms achterkomt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn maar er maar mee doorgaat om de 'pijn' te verzachten, heb ik ervoor gekozen om een rehabkliniek te bezoeken", liet Gordon donderdag weten op sociale media.

Op Instagram is te zien dat het afkicken ook leuke kanten heeft: zo sport de presentator en mag hij op safari. "We gaan naar de witte neushoorn kijken. Of dat nou verstandig is als ex-cokeverslaafde...", grapt hij.