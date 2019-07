Presentatrice Emma Wortelboer (22) van BNN Vara heeft niet de behoefte om aardig gevonden te worden door kijkers of collega's. Dit vertelt ze in een interview met Volkskrant Magazine.

Wortelboer wil graag dat haar producties blijven hangen, maar is niet van plan dit te bereiken door bij andere mensen in de smaak te vallen.

"Als mensen mij ontmoeten vinden ze me gewoon een bitch", zegt de presentatrice tegen de krant. "En als ze naar me kijken op tv denken ze: 'Wie is deze oproerkraaier? Waarom doe je zo raar?' Ik kan heftig overkomen, dat schrikt mensen af, ja, dat is niet likeable. Maar het boeit me eigenlijk niet zo veel dat ik niet likeable ben."

De presentatrice doet dan ook geen moeite meer om aardig gevonden te worden. "Ik deed het wel, maar ik heb er niet veel aan. Ik vind het ook niet zo leuk. Wat ik het liefst wil is dat ik op een of andere manier blijf hangen. Dat het gezien wordt wat ik maak."

'Songfestival was een topavond voor mij'

Wortelboers presentatie van het Songfestival trok de aandacht, met name omdat veel mensen haar 'hysterisch' vonden. Onder andere Voetbal Inside en Patty Brard gaven kritiek. De presentatrice laat zich hier niet door beïnvloeden.

"Het was voor mij echt een topavond. En anderen gingen er nu een nare nasmaak aan geven? Ik dacht: iedereen kan alles over me zeggen, maar jullie verpesten het niet voor mij. Jullie maken het alleen maar groter. Dus thanks, I guess."