Kendrick Lamar (32) zou voor het eerst vader zijn geworden. De rapper en zijn verloofde Whitney Alford (33) hebben volgens US Weekly een dochter gekregen.

De rapper deelt weinig over zijn privéleven en heeft ook niet verteld dat Alford in verwachting is. Hun dochter, van wie de naam niet bekend is, zou vrijdag ter wereld zijn gekomen. Een woordvoerder van Lamar heeft het nieuws nog niet bevestigd aan Amerikaanse media.

Lamar is sinds 2015 verloofd met Alford, die werkt als visagiste. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school en zijn sindsdien samen.

Lamar geldt als een van de succesvolste en belangrijkste hiphopartiesten. Zijn laatste album Damn was het eerste in zijn genre dat de Pulitzer Price for Music kreeg.