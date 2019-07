Patricia Paay, die eind mei haar bovenbeen brak na een val van de trap, mag over twee weken het zorghotel verlaten waar zij momenteel verblijft. De zeventigjarige presentatrice zegt dat de doktoren tevreden zijn over haar herstel.

In gesprek met Bekende Buren zegt Paay enorm uit te kijken om weer thuis te zijn. "Het is toch fijner als je weer in je eigen omgeving bent."

Aan de website vertelt Paay dat ze snel wil aan het werk wil gaan. "Ik heb al wat aanbiedingen, dus dat zit wel goed. Ik moet dan wel met krukken naar de studio, maar ik kan zitten en staan."

De presentatrice verblijft nu een kleine twee maanden in een zorghotel in Breda. Eerder liet ze weten dat haar val te wijten is door een eerdere heupoperatie, waarvan ze toen nog herstellende was.

"Ik stond bovenaan de trap en raakte mijn evenwicht kwijt. Ik viel voorover en van de bovenste tree denderde ik naar beneden", aldus de presentatrice.