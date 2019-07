Johnny Depp heeft een nieuwe aantijging richting het adres van zijn ex Amber Heard naar buiten gebracht. De acteur beweert volgens The Blast dat de actrice een sigaret in zijn gezicht uitdrukte, wat hij onderbouwt met een foto waarop de wond te zien is.

De aantijging is ter aanvulling van de onderbouwing in zijn zaak tegen de Britse krant The Sun. In een artikel uit april 2018 wordt de acteur een vrouwenmishandelaar genoemd en daarom klaagt hij de Britse krant aan wegens smaad.

Depp zou in mei 2016 zijn ex hebben mishandeld door een telefoon naar haar te gooien en haar te slaan. Heard maakte een foto van de verwondingen die zij hierdoor zou hebben opgelopen.

Dat klopt niet, volgens Depp. De acteur deelt naast de foto ook nieuwe details rond de ruzie die het voormalig koppel had. Hij stelt dat de ruzie begon nadat Heard woedend werd omdat ze van Depps advocaten hoorde dat hij huwelijkse voorwaarden wilde opstellen.

Depp, die naar eigen zeggen toen een jaar nuchter was, besloot een glas wodka te drinken en Heard zou de fles toen naar hem hebben gegooid, die hem niet raakte. Een andere fles die Heard gooide zou wel raak zijn, wat leidde tot een breuk in zijn vinger waarop Depp al eerder heeft verteld.

Acteur geeft toe 'bloedtekening' te hebben gemaakt

Vervolgens zou de actrice een sigaret op Depps wang hebben uitgedrukt. Hij zou daarna naar een ziekenhuis zijn gebracht. The Blast deelt vrijdag de foto waarop Depp te zien is met een wond op zijn wang en ook met verband om zijn hand, die is gemaakt terwijl hij op een brancard ligt.

Depp geeft toe dat hij "met zijn bloed en met verf" teksten op de muur schreef, iets waarvan Heard hem eerder beschuldigde. Wel zou hij dit hebben gedaan in een staat van shock, zegt de acteur. Hij ontkent onder de invloed te zijn geweest van xtc, iets waarvan Heard hem eerder beschuldigde, en ook zegt Depp dat hij niet heeft geplast in het huis.

Depp eist ruim 200.000 euro van krant

De 56-jarige Depp eist 200.000 pond (zo'n 230.000 euro), een vergoeding voor zijn juridische kosten en een nader te bepalen schadebedrag van de krant. Ook wil hij dat The Sun gesommeerd wordt hem niet langer van huiselijk geweld te beschuldigen.

In het opiniestuk van The Sun maakte redacteur Dan Wootton zich kwaad over uitspraken van J.K. Rowling. De Harry Potter-schrijfster had zich lovend uitgelaten over Depp, die de rol van de kwade tovenaar Gellert Grindelwald speelt in de Fantastic Beasts-filmserie.

Ook Heard (33) wordt door Depp aangeklaagd. De acteur eist 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro) van haar.

In de aanklacht stelt Depp dat de Aquaman-actrice met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een impuls te geven. Ook stelt hij dat zij hem juist aanviel: "Mevrouw Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter."