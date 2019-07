Imanuelle Grives ontpopt zich als drugsdealer, Gordon laat zich opnemen voor verslavingen en Fabrizio van Temptation Island blijkt een baby te hebben. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Een carrière in het buitenland: menig Nederlands acteur wil niks liever. Het is Imanuelle Grives nu eindelijk gelukt, al is het de vraag of ze zelf blij is met de manier waarop. De actrice heeft het nu officieel in het buitenland gemaakt, want internationaal wordt er over haar geschreven, maar het heeft weinig met haar acteerkunsten te maken.

Begin deze week begon het in België, werden we in Nederland erdoor verrast en inmiddels weten ze ook in het Verenigd Koninkrijk wie Imanuelle is: de actrice die drugs dealt om zich in te leven voor een rol. Welke rol dat dan zou moeten zijn, is niet bekend, maar de methodactrice ging er helemaal voor.

Honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine en nog wat MDMA en marihuana. Hoeveelheden waarbij de Belgische politie toch moest concluderen dat die niet voor eigen gebruik konden zijn. Imanuelle gaf dan ook meteen toe dat dit niet het geval was en dat ze al een heleboel aan vriendinnen verkocht had.

"Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden voor een nieuwe rol. Zo heeft ze ooit weken op straat geleefd voor een reeks over daklozen. Ter voorbereiding van een nieuwe rol wilde ze nu weten hoe het is om drugs te verkopen. Ze heeft zich echter compleet misrekend", aldus de advocaat van de actrice in een reactie.

In Nederland werd sceptisch gereageerd op de reden voor de drugshandel. Peter R. de Vries noemde het verhaal zelfs ongeloofwaardig en ook op sociale media vroegen mensen zich af hoe iemand in hemelsnaam op het idee was gekomen om de drugshandel in te gaan voor een rol. En dan ook nog eens met zulke hoeveelheden én in België.

Hoewel nog altijd geen enkel productiehuis naar voren is gestapt om het voor Imanuelle op te nemen en te zeggen dat ze in hun film of serie speelt, blijft de advocaat van de actrice vasthouden aan het verhaal.

Mocht er toch nog een producent zijn die zich geroepen voelt, is er nog zeker een maand om het verhaal duidelijk te krijgen: Imanuelle heeft vrijdag gehoord dat ze het proces in de cel moet afwachten.

Geen pil, poeder of port meer voor Gordon

Niet alleen Imanuelle zal voortaan wel twee keer nadenken voor ze een pilletje aanneemt, ook Gordon wil in de toekomst 'nee' zeggen tegen verdovende middelen. De zanger heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij houdt van een feestje, maar nu heeft hij besloten zijn leven rigoureus om te gooien.

De zanger heeft zijn intrek genomen in een verslavingskliniek. "Zoals iedereen er soms achterkomt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn, maar er maar mee doorgaat om de 'pijn' te verzachten, heb ik ervoor gekozen om een rehabkliniek te bezoeken."

Waarvoor Gordon zich heeft laten opnemen, is niet helemaal duidelijk. Hoewel hij in Privé vertelde te willen stoppen met drinken, heeft de zanger in zijn biografie nog uitgebreid beschreven hoe hij ook een fijne avond kan hebben met cocaïne.

"Ik heb het prima in de hand", stelde Gordon nog in het boek. Maar daar lijkt nu toch geen sprake meer van.

Op sociale media wordt de zanger bejubeld voor zijn keuze. Estelle Cruijff, Jan Versteegh, Lange Frans, Ali B, Chantal Janzen en Ferry Doedens zijn slechts een paar van de bekende Nederlanders die het besluit van Gordon aanmoedigen op Instagram.

Werkgever Talpa wil niks kwijt over de situatie waarin de presentator verkeert, omdat ze vinden dat het om een persoonlijke kwestie gaat. "Wat hij hierover wilde zeggen, heeft hij gedeeld. Daarbij heeft hij nadrukkelijk gevraagd zijn privacy te respecteren. Om die reden wensen we hem heel veel sterkte, maar gaan niet op vragen in."

Temptation maakt meer kapot dan je lief is

Je zou verwachten dat inmiddels iedereen begrijpt dat meedoen aan Temptation Island het einde van je relatie betekent, maar op de een of andere manier weten RTL en Videoland toch ieder jaar weer vier koppels te vinden die er oké mee zijn om alles op het spel te zetten.

Is het voor de roem, omdat ze hopen op een lange televisiecarrière of is het echt omdat ze niets liever willen dan weten of de partner waar ze nu mee samen zijn wel de juiste is? In de meeste gevallen lijkt het toch op dat eerste. Dat maakt het wel vermakelijke televisie, maar voor de relaties is het meestal minder positief.

Ook dit jaar lijkt het bij Temptation Island VIPS helemaal mis te gaan. We zijn pas bij de vijfde aflevering, maar de vrouwen hebben al onwijs gehuild en de mannen hebben allemaal al iets te lang naar de verleidsters gekeken.

Online gaat het veel verder, want waar we in de uitzendingen nog vol spanning wachten op de uitkomsten, hebben de echte fans het allang uitgezocht. En zonder spoilers te geven, kunnen we nu al vertellen dat Fabrizio had gewenst dat hij nooit had meegedaan.

De verleider van Temptation Island 2018 doet dit seizoen mee met Pommeline, verleidster uit Temptation Island 2017 en krijgt het zwaar te verduren van Michella Kox, Tempation Island-kenner.

Zij wist namelijk te vertellen dat Fabrizio een ware vrouwenverslinder is en dat hij zelfs een kind verwekt zou hebben dat hij voor iedereen verborgen houdt. En het ergste is nog: Fabrizio mag niks zeggen. Fabrizio heeft namelijk een contract getekend waardoor hij flink in de problemen komt als hij iets zegt wat het verloop van Temptation kan weggeven.

Ik heb gevraagd aan RTL om een uitzondering te maken op het contract zodat ik mijn hart eens kan luchten, maar ik krijg geen gehoor. Dit gaat nog eindigen met een burn-out of zware depressie", aldus de tatoeëerder. RTL heeft tot nu toe nog geen uitzondering gemaakt en dus is het voor Fabrizio fijn dat Pommeline eindelijk uitsluitsel heeft gegeven: de twee zijn uit elkaar en dat heeft niets te maken met hun deelname.