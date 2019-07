A$AP Rocky heeft donderdag via zijn advocaat gereageerd op de mishandelingszaak waarbij hij momenteel betrokken is. De Amerikaanse rapper heeft toegegeven een man te hebben mishandeld en zegt hier spijt van te hebben.

De rapper liet in een verklaring aan de politie weten dat de vermeende slachtoffers hem en zijn entourage de weg vroegen. De twee mannen bleven hen lastigvallen, ook toen de artiest vertelde hen niet te kunnen helpen.

"Ze waren arrogant en irritant", zegt A$AP Rocky volgens zijn advocaat, die donderdag een persconferentie geeft waarover wordt bericht door de Zweedse krant Aftonbladet.

A$AP Rocky noemt zichzelf "een goede vechter". "We waren heel hard voor hem", zegt de rapper. "We wilden niet zo hardhandig zijn. We dachten niet dat dit het resultaat zou zijn."

De artiest zegt spijt te hebben van het incident en dat het niet verstandig was om eigen rechter te spelen. "Maar het was een gevecht en we verdedigden onszelf. Ik zou zeggen dat beide partijen gewelddadig waren."

Op 30 juli zal het proces tegen de rapper en twee van zijn vrienden van start gaan. Zeker is dat de zaak drie dagen zal duren en dat er verschillende optredens geannuleerd moeten worden. Over zijn optreden op Lowlands op 16 augustus is nog onzekerheid.

Rapper zit al drie weken in voorarrest

Het openbaar ministerie van Zweden maakte donderdag bekend dat de rapper en twee mannen uit zijn entourage zullen worden vervolgd. A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, zit al drie weken in voorarrest.

Op beelden die de dertigjarige rapper zelf op sociale media deelde, was te zien hoe hij probeerde een ruzie te sussen. Twee mannen zouden al enige tijd achter Mayers en zijn entourage aan lopen, ondanks dat de groep de mannen had gevraagd daarmee te stoppen.

Naar verluidt zou een van de mannen een koptelefoon hebben stukgeslagen op het achterhoofd van een beveiliger van de rapper, waarna het op een gevecht uitliep.

Op sociale media werden beelden van de ruzie gedeeld. Daarop was te zien hoe de groep op een van de mannen inslaat.

Slachtoffer eerder vervolgd voor geweldsdelict

TMZ weet donderdagmiddag ook te melden dat de jongen die door A$AP Rocky en zijn entourage tegen de grond werd gewerkt, zelf eerder is vervolgd voor een geweldsdelict in Stockholm. Zo zou hij in 2016 een man in zijn gezicht hebben geslagen. Hij kreeg een taakstraf van 30 uur en moest zijn slachtoffer zo'n 450 euro betalen. Ook moest hij in 2017 en 2018 een boete betalen voor drugs-gerelateerde vergrijpen.