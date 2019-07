Natalie Imbruglia is in verwachting van haar eerste kindje, maakt de 44-jarige zangeres en actrice bekend via Instagram.

Imbruglia laat weten dat de mensen die haar goed kennen al tijden weten dat ze graag moeder wil worden. "Ik ben dankbaar dat dit kan met behulp van een IVF-behandeling en een spermadonor", schrijft ze op het sociale medium. De zangeres laat weten dat ze in het najaar is uitgerekend.

Het is niet het enige goede nieuws dat de zangeres met haar volgers deelt. Ze laat ook weten een nieuw platencontract te hebben getekend bij BMG. Imbruglia zegt al anderhalf jaar aan nieuwe muziek te werken. Dit werk verschijnt op een album bij BMG. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

De Australische Imbruglia brak in haar thuisland als actrice door in de serie Neighbours. Ze scoorde in 1997 een grote hit met de single Torn. Ook de liedjes Wrong Impression en Shiver werden hits in Europa.