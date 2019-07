Gordon heeft zich laten opnemen in een verslavingskliniek. De presentator en zanger deelt woensdag in een bericht op zijn Facebook-pagina dat hij een "heftige maar juiste beslissing" heeft gemaakt.

"Zoals iedereen er soms achterkomt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn maar er maar mee doorgaan om de 'pijn' te verzachten, heb ik er voor gekozen om een rehabkliniek te bezoeken", schrijft de 51-jarige Gordon in zijn bericht.

De presentator heeft ervoor gekozen dit te delen, nadat de pers lucht kreeg van zijn opname. "Voordat er weer allemaal idiote verhalen rondgaan. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik zal dit overwinnen en hiermee hopelijk een voorbeeld en inspiratie zijn voor velen."

Gordon voegt toe dat hij hoopt dat zijn privacy wordt gerespecteerd en dat hij in "alle rust dit zware proces kan doorstaan".

In eerder geplaatste foto's op Instagram deelde Gordon al dat hij momenteel in het buitenland verblijft.

Presentator liet eerder weten drugs te gebruiken

Eerder liet de mediapersoonlijkheid al weten dat hij "regelmatig coke snuift". "Dat geeft me een beter gevoel. Ik ben soms thuis in mijn eentje aan het snuiven, puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen", schreef de presentator in zijn biografie die begin 2018 werd uitgebracht.

Hij beweert niet verslaafd te zijn en dat drugs "nooit de overhand zullen krijgen". "Ik heb het prima in de hand."

Eerder zei hij in gesprek met JFK drugs te gebruiken in extremen. Zijn suikerziekte zou er volgens hem voor hebben gezorgd dat hij niet is bezweken aan de drugs. "Ik denk weleens: het heeft zo moeten zijn. Als ik dat niet had gehad, hadden ze me waarschijnlijk ergens in een hotelkamer gevonden met een overdosis."

Talpa gaat niet op vragen in

Gordon's werkgever Talpa laat via een woordvoerder weten geen vragen te beantwoorden over het nieuws. "Het betreft hier de privésituatie van Gordon. Wat hij hierover wilde zeggen heeft hij gedeeld. Daarbij heeft hij nadrukkelijk gevraagd zijn privacy te respecteren. Om die reden wensen we hem heel veel sterkte maar gaan niet op vragen in."