Acteur en schrijver Michael Palin (76) heeft een boekpromotie afgezegd vanwege een nieuwe hartoperatie die hij in september moet ondergaan, meldt Mirror woensdag.

Palin, bekend van het Britse comedygezelschap Monty Python en verschillende reisprogramma's, moest vijf jaar geleden al een operatie ondergaan vanwege een lekkende mitralisklep in zijn hart. Via Facebook laat hij nu weten dat hij opnieuw onder het mes moet.

"De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat mijn hart harder moet werken en werd me geadviseerd dat het tijd is om de klep te repareren", schrijft Palin. "Ik word in september geopereerd en naar verwachting is alles na drie maanden weer normaal, of eigenlijk beter dan normaal."

Naast acteer- en presentatiewerk, is Palin ook actief als schrijver. Zijn recentste boek is Erebus, een reisverhaal over een Brits vlaggenschip dat in 1845 op een belangrijke maritieme expeditie ging.