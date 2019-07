Bindi Irwin, de dochter van de overleden dierenkenner Steve Irwin, heeft zich verloofd. Irwin is op haar 21e verjaardag ten huwelijk gevraagd door haar jeugdliefde Chandler Powell.

"Op mijn verjaardag heb ik 'ja' gezegd en 'voor altijd' aan de liefde van mijn leven", deelt Irwin woensdag op Twitter.

"Bijna zes jaar geleden werd ik verliefd op je en sindsdien is elke dag een wervelwind van avonturen en puur geluk. Ik proost op een leven vol vriendschap, mooie doelen en onvoorwaardelijke liefde."

De Amerikaanse Powell (22) leerde de Australische Irwin in 2013 kennen toen hij in haar thuisland was voor een wakeboardcompetitie. Tijdens zijn reis bezocht hij de Australia Zoo, waar Irwin en haar familie wonen en werken. Irwin gaf die dag een rondleiding door het park, waar ze haar huidige verloofde leerde kennen.

Bindi Irwin vergelijkt vriend met vader

Irwin vertelde People eerder dat ze vindt dat haar geliefde veel lijkt op haar vader, die dertien jaar geleden op 44-jarige leeftijd overleed door een dodelijke steek van een pijlstaartrog.

Dat gebeurde terwijl 'the Crocodile Hunter' voor zijn programma aan het filmen was in het Australische Queensland. "Hij geeft om de natuur en het behoud hiervan en hij is ook net zo sterk", zegt Irwin over haar vriend.