A$AP Rocky is donderdag officieel aangeklaagd wegens mishandeling. Na een show in Zweden begin deze maand werden de rapper en zijn entourage op straat gevolgd door twee jongens, waarna een vechtpartij volgde en A$AP Rocky werd opgepakt. Sindsdien zit hij in voorarrest. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?

2 juli: Optreden en arrestatie

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, staat op dinsdag 2 juli op de planken bij het festival Smash. Na de show worden de rapper en zijn gevolg achternagezeten door twee jongens. Een van hen haalt op een gegeven moment met zijn koptelefoon in zijn hand uit naar de bodyguard van de rapper, zo is te zien in een video die A$AP Rocky zelf online plaatste. Ook is in de video de stem van een vrouw te horen, die zegt dat zij en haar vriendin op hun achterwerk zijn geslagen door de twee jongens.

In een andere video, die door onder meer TMZ werd geplaatst, is te zien hoe A$AP Rocky een van de jongens tegen de grond werkt, daarbij geholpen door zijn entourage. Vermoedelijk is dat moment de aanleiding voor de arrestatie van de rapper, zijn bodyguard en nog een bekende van hem.

4 juli: Aanklagers willen A$AP Rocky langer vasthouden

De Zweedse openbare aanklagers vragen om verlenging van het voorarrest van A$AP Rocky met twee weken en willen kijken of ze hem kunnen aanklagen wegens zware mishandeling. Als hij daarvoor wordt veroordeeld, kan hij maximaal zes jaar in de gevangenis belanden. De bodyguard van de rapper wordt ondertussen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, terwijl de derde persoon wel blijft vastzitten.

11 juli: A$AP Rocky moet optredens noodgedwongen afzeggen

A$AP Rocky ziet zich genoodzaakt al zijn optredens in de maand juli af te zeggen. Hij zou shows geven in onder meer Spanje, Duitsland, België en Italië. Ook Lowlands, dat van 16 tot en met 18 augustus plaatsvindt, heeft de rapper op het affiche staan. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat dat optreden doorgaat.

Het management van de artiest laat ondertussen weten dat A$AP Rocky in de gevangenis te maken heeft met "onmenselijke omstandigheden". Hij zou slecht te eten krijgen en niet naar het toilet mogen. Het management start ook een petitie voor de vrijlating van de rapper.

18 juli: Artiesten spreken steun uit voor A$AP Rocky

Rapper Tyga is solidair met A$AP Rocky en zegt zijn geplande optreden in Zweden af. Eerder tweette hij zijn steun met de hashtag #FREEA$APROCKY. Ook Rod Stewart steekt A$AP Rocky publiekelijk een hart onder de riem. "Ik ben verbijsterd door het nieuws dat mijn vriend A$AP Rocky slecht behandeld wordt door de Zweedse politie", schrijft de Britse zanger op Twitter. Hij eindigt zijn tweet, met daarin een foto van hemzelf en de rapper, met een oproep voor gerechtigheid.

Later komt naar buiten dat Kim Kardashian en Ye West naar verluidt contact hebben opgenomen met Donald Trump. De president, die eerder al contact had met Kardashian over hervormingen in het Amerikaanse gevangeniswezen, zou zijn uiterste best doen om de rapper vrij te krijgen. Overigens had A$AP Rocky een paar jaar geleden een relatie met Kendall Jenner, de halfzus van Kardashian.

19 juli: Aanklager wil rapper nog langer in voorarrest houden

De Zweedse aanklager vraagt om een verlenging van het voorarrest van A$AP Rocky tot 25 juli omdat het vooronderzoek nog niet is afgerond. Tijdens een persmoment in het Witte Huis laat first lady Melania Trump ondertussen weten dat het niet lang meer zal duren voor de rapper naar huis komt. "Buitenlandse Zaken is er op dit moment druk mee bezig en hij komt snel weer naar huis", aldus Trump.

22 juli: Jongen die crew A$AP Rocky aanviel niet vervolgd

De jongen die de bodyguard sloeg en de rest van de crew van A$AP Rocky lastigviel, wordt niet vervolgd. Zweedse aanklagers zeggen dat ze geloven dat de jongen, die overigens nooit vastzat voor het incident, uit zelfverdediging handelde.

25 juli: A$AP Rocky officieel aangeklaagd wegens mishandeling

Het openbaar ministerie van Zweden maakt bekend dat de rapper en twee mannen uit zijn entourage zullen worden vervolgd wegens mishandeling. De drie moeten de rechtszaak in voorarrest afwachten. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient.

Tevens weet TMZ te melden dat de jongen die door A$AP Rocky en zijn entourage tegen de grond werd gewerkt, zelf eerder is vervolgd voor een geweldsdelict in Stockholm. Zo zou hij in 2016 een man in zijn gezicht hebben geslagen. Hij kreeg een taakstraf van 30 uur en moest zijn slachtoffer zo'n 450 euro betalen. Ook moest hij in 2017 en 2018 een boete betalen voor drugs-gerelateerde vergrijpen.