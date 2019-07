De zoon van Aretha Franklin vindt dat Sabrina Owens, die verantwoordelijk is voor de nalatenschap van de overleden zangeres, geen beslissingen meer mag nemen over wat er met het geld en de spullen van de 'Queen of Soul' gebeurt.

Kecalf Franklin verzoekt de rechter daarom dat Owens, een nicht van de zangeres, tijdelijk niets mag doen met de erfenis. Hij wil dat in de tussentijd onderzocht wordt of Owens deze verantwoordelijkheid überhaupt mag dragen, meldt TMZ dinsdag.

Volgens de zoon van Franklin heeft Owens spullen verkocht die niet verkocht zouden mogen worden en ook zou ze de opbrengsten hiervan naar zichzelf hebben overgemaakt. Kecalf Franklin noemt geen bedragen.

Franklin stierf op 16 augustus 2018 aan de gevolgen van kanker. Vlak na haar overlijden verklaarden haar advocaten en familieleden nog dat ze geen testament had opgemaakt. Over de nalatenschap, met een waarde van naar schatting 70 miljoen euro, zijn daardoor wrijvingen ontstaan tussen nabestaanden.

In mei werden in het huis van Franklin drie handgeschreven testamenten gevonden. De nabestaanden van de zangeres willen dat de rechter uitzoekt of deze documenten rechtsgeldig zijn en dus nageleefd kunnen worden.