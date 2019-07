Amanda Balk, die vorige week liet weten weer samen te zijn met haar ex-man Stavros T., heeft meer verteld over wat tot deze hereniging leidde. De realityster vertelt dat ze niet vindt dat haar partner, die eerder bekende betrokken te zijn geweest bij wietkwekerijen in drie Wassenaarse villa's, veranderd is.

"Het voelde alsof ik mijn man nooit echt gekend had. Maar ik ben erachter gekomen dat hij als méns nog steeds dezelfde is. Precies dezelfde man, hij heeft alleen stomme dingen gedaan", vertelt Balk in gesprek met Privé.

In mei zocht T. toenadering tot zijn ex. "Natuurlijk had ik hem in de maanden daarvoor wel bezocht, maar dit was voor het eerst dat we echt konden praten. Dat was heftig. We hebben veel gehuild, maar we hebben ook dingen kunnen uitspreken."

Volgens de realityster heeft T. "enorm veel spijt van de slechte keuzes die hij heeft gemaakt".

"Maar we hebben besloten het een nieuwe kans te geven. Toen ik hem na het uitzitten van zijn straf voor het eerst weer buiten zag, wist ik meteen: daarom ben ik met je getrouwd. Mensen trouwen vaak op het hoogtepunt van hun liefde, maar eigenlijk hoor je pas te trouwen als je samen ook wat dieptepunten hebt meegemaakt."

Balk was zelf ook verdachte in de zaak

De 31-jarige Balk werd zelf ook aangemerkt als verdachte in de wietkwekerijenzaak. Via haar advocaat liet ze weten onschuldig te zijn.

Op 3 mei werd besloten de voorlopige hechtenis van T. (44) te schorsen, onder de voorwaarde dat hij onder elektronisch toezicht zou komen te staan en zich aan de meldplicht bij de reclassering zou houden.