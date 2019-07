Het Belgische openbaar ministerie ziet in de verklaring van Imanuelle Grives geen reden voor strafvermindering. De actrice werd zondag op het festival Tomorrowland aangehouden op verdenking van het bezit en verhandelen van drugs, maar zei zich voor te bereiden op een rol.

Tot nu toe heeft zich echter niemand gemeld die kan bevestigen dat Grives inderdaad bezig is met een nieuwe film, serie of een andersoortige productie.

"Haar verklaring is nu onderwerp van verder onderzoek", vertelt een woordvoerder van het Parket Antwerpen van het Belgische openbaar ministerie aan NU.nl.

"Die zaak wordt afgetoetst en verder nagekeken, maar sowieso is dat geen verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet. Onmogelijk.”

'Ze is bij de ingang gepakt'

De 34-jarige Grives werd afgelopen zondag opgepakt. Volgens het OM droeg ze onder meer honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine bij zich. Ook op een Airbnb-locatie werden drugs gevonden.

"Ze is bij de ingang opgepakt en heeft bekend dat ze het al verkocht had op het terrein en ook aan haar vriendinnen die mee waren. Over de drugs die op de Airbnb-locatie gevonden werden, heeft ze verklaard dat die van haar zijn", aldus Chomé.

De Belgische advocaat van Grives, Koen Vaneecke, wil tot aanstaande vrijdag niet meer inhoudelijk reageren op de zaak. Op die dag besluit de raadkamer of Grives langer in hechtenis blijft of niet.

"De kans bestaat dat ze haar proces in Nederland kan afwachten, maar daar kan ik mij als openbaar ministerie niet over uitspreken. Die beslissing ligt bij de rechter", besluit Chomé.

Grives staat bekend om extreme voorbereidingen

Grives is bekend door haar rol in de film Alleen maar nette mensen. Ook nam ze deel aan Wie is de Mol? en speelde ze in Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam. Haar verklaring strookt op het eerste gezicht met de voorbereidingen die ze voor rollen in het verleden trof.

Zo kwam ze voor haar rol in Alleen maar nette mensen tientallen kilo's aan, transformeerde zich voor Vechtershart in een kickbokser en was ze voor het EO-programma The Homeless Experience bereid om drie weken op straat te leven.