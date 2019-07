De man die verantwoordelijk is voor het managen van crisissituaties in de carrière van R. Kelly heeft zijn ontslag aangeboden. Darrell Johnson zegt vanwege "persoonlijke redenen" te vertrekken. Hij deed zijn uitspraak enkele uren nadat hij in een interview had gezegd zijn dochter nooit alleen te zullen laten met iemand die verdacht wordt van pedofilie.

Kelly wordt in New York en Chicago onder meer vervolgd op verdenking van het in het bezit zijn van kinderporno en het dwingen van minderjarigen tot seksuele handelingen. Johnson adviseerde de zanger hoe hij het beste in de media naar buiten kon treden naar aanleiding van deze aanklachten.

Johnson laat aan CNN weten dat hij om "persoonlijke redenen" vertrekt, maar het door hem gekozen moment is opmerkelijk. Enkele uren voor zijn verklaring vertelde de manager in gesprek met CBS This Morning dat Kelly een wrak is en dat de zanger bang is. Johnson merkte daarbij op dat hij denkt dat Kelly in de gaten gehouden wordt, omdat hij mogelijk zelfmoord overweegt.

"Ik zou mijn dochter nooit alleen laten met iemand die verdacht wordt van pedofilie", zei Johnson ook, nadat Gayle King hem vroeg of hij zijn twintigjarige dochter alleen zou laten met Kelly.

De zanger is vastgezet nadat er nieuwe aanklachten tegen hem waren ingediend. Kelly heeft geen contact met andere gevangenen en mag geen televisie kijken.