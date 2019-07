Peter R. de Vries gelooft niet dat Imanuelle Grives drugs bij zich had ter voorbereiding op een rol. Dat zegt de misdaadverslaggever maandagavond in RTL Boulevard.

"Er is niets waaruit dit blijkt", zegt De Vries. Ook lopen er volgens de journalist geen televisie- of filmprojecten waarvoor zij dit zou kunnen doen. "De enige serie waarvoor ze dit mogelijk kon doen, is de Vlaams-Nederlandse serie Keizersvrouwen. Maar de opnames daarvan zijn al achter de rug."

De verslaggever denkt bovendien dat Grives het zwaar gaat krijgen in de Antwerpse gevangenis. De gevangenen hebben in België volgens hem namelijk te kampen met slechtere omstandigheden op het gebied van eten en temperatuur dan in Nederland. Ook zijn ze in België strenger als het om gevangenisstraffen voor harddrugs gaat.

Grives werd zondag op het Belgische festival Tomorrowland opgepakt wegens drugsbezit. De actrice had honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, MDMA en marihuana bij zich. Ook op Grives' Airbnb-adres werden drugs gevonden.