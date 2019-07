De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) is zondag opgepakt op festival Tomorrowland omdat zij een grote hoeveelheid drugs, waaronder zo'n honderd XTC-pillen en twintig gram cocaïne, bij zich had.

Grives had naast XTC en cocaïne ook elf gram ketamine, MDMA, en marihuana bij zich, meldt Het Laatste Nieuws.

Het Belgische OM acht het onwaarschijnlijk dat de actrice de drugs niet wilde verkopen met zo'n hoeveelheid. Na arrestatie werd Grives' Airbnb doorzocht, aldus Stéphanie Chomé van het parket in Antwerpen. "Daar werden nog cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs aangetroffen."

De aanklacht luidt verdenking van handel en bezit van verdovende middelen en handel en bezit van psychotrope stoffen. Dit zijn stoffen die invloed hebben op de psyche.

'Uit de hand gelopen experiment'

Volgens Grives' advocaat Koen Vaneecke bereidde de actrice zich voor op een nieuwe rol en was het drugsbezit 'een uit de hand gelopen experiment.' "Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden voor een nieuwe rol. Zo heeft ze ooit weken op straat geleefd voor een reeks over daklozen", zegt Vaneecke tegen De Telegraaf. "Ter voorbereiding van een nieuwe rol wilde ze nu weten hoe het is om drugs te verkopen."

"Ze heeft zich echter compleet misrekend," aldus de advocaat. Vaneecke heeft geprobeerd de actrice onder voorwaarden vrij te krijgen. De onderzoeksrechter besloot haar echter minstens tot vrijdag vast te houden.

Imanuelle Grives is bekend door haar rol in de film Alleen maar nette mensen. Ook speelde ze in Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam en nam ze deel aan Wie Is De Mol.

Grives' advocaat wilde tegenover NU.nl geen commentaar geven op de zaak. Haar Belgische advocaat en het parket van Antwerpen waren maandagmiddag niet meer bereikbaar.