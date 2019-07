Boer Olke, die in het seizoen 2016/2017 meedeed aan Boer zoekt Vrouw, is getrouwd. De van oorsprong Nederlandse boer die een ranch in de Amerikaanse staat Texas heeft, heeft zijn jawoord gegeven aan Hilda.

Op de website van het televisieprogramma staat een reactie van de boer, die zich in september 2018 met Hilda verloofde.

"Ons huwelijk vond plaats in de kerk waar Olke graag komt. De pastoor heeft ons getrouwd. Het was een hele mooie ceremonie waarin de pastoor in prachtige woorden uitlegde hoe speciaal het huwelijk is", aldus het stel in een reactie.

De bruiloft was volgens het koppel klein. "Het mooiste moment was toen wij elkaar het jawoord gaven. Vanaf dat moment ga je als echtpaar door het leven, wat heel mooi en bijzonder is."

Olke ontmoette Hilda vlak na het overlijden van zijn toenmalige vriendin Karen. Hilda betuigde destijds steun aan de boer.