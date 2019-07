Prins George viert maandag zijn zesde verjaardag en ter gelegenheid daarvan heeft Kensington Palace een paar nieuwe foto's van de Britse prins gedeeld.

De drie foto's zijn gemaakt door Kate Middleton. Ze maakte de foto's van haar zoon in haar eigen achtertuin en op vakantie.

De foto's zijn op de Instagram-pagina van Kensington Royal gedeeld. De oudste zoon van Kate Middleton en prins William draagt een tenue van het Engelse voetbalelftal. (Foto: Kensington Palace)

Prins George is derde in de lijn van de troonopvolging in het Verenigd Koninkrijk. Zijn opa Charles is de eerste als koningin Elizabeth II komt te overlijden, prins William is de tweede en daarna volgt George. (Foto: Kensington Palace)

George gaat inmiddels alweer een tijdje naar school, maar heeft nu een paar weken zomervakantie. Het is niet bekend hoe hij zijn verjaardag viert. (Foto: Kensington Palace)