Acteur Joaquin Phoenix en actrice Rooney Mara hebben zich verloofd, zeggen bronnen rondom het stel tegen Us Weekly. Phoenix en Mara hebben ruim drie jaar een relatie.

De twee ontmoetten elkaar in 2013 op de set van de film Her. Drie jaar later, tijdens de opnames van de film Mary Magdalene, kregen ze een relatie. Nu, weer drie jaar later, hebben ze trouwplannen.

Vorige maand deed het gerucht van een verloving al de ronde, toen de 34-jarige Mara met een grote diamanten ring werd gezien.

De actrice speelde onder meer in The Girl With The Dragon Tattoo en Social Network. De 44-jarige Phoenix is later dit jaar te zien als de iconische filmschurk in The Joker.

De twee maakten hun debuut als liefdeskoppel op de rode loper tijdens de slotceremonie van het Filmfestival van Cannes in 2017. Later bevestigde Phoenix dat hij met Mara samenwoont in de Hollywood Hills.