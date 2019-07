Rapper Soulja Boy heeft grote veranderingen doorgevoerd in zijn levensstijl nadat hij drie maanden vastzat in de gevangenis. Hij heeft het contact met een aantal mensen verbroken en zijn socialemediagebruik beperkt, meldt TMZ.

Bekenden van DeAndre Cortez Way, zoals Soulja Boy echt heet, melden dat zijn tijd in de gevangenis hem goed wakker heeft geschud. De grootste aanpassing die de rapper maakte, is dat hij mensen uit zijn huis in het Amerikaanse San Fernando Valley heeft gezet. In dit huis is ingebroken toen Soulja Boy in de gevangenis zat.

Soulja Boy mocht de gevangenis vervroegd verlaten vanwege goed gedrag en een celtekort. De rapper kwam vast te zitten omdat de politie munitie in zijn huis vond. Hiermee schond de rapper zijn proeftijd, die hij had gekregen wegens wapenbezit.