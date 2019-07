Saskia Noort, die begin dit jaar haar relatie met collega-auteur Kluun verbrak, vindt het lastig om samen te zijn met een andere bekende Nederlander. De thrillerschrijfster merkt dat er dan een strijdgevoel in hun verhouding ontstaat.

"De creatieve mannen op wie ik val, willen vaak de strijd met me aangaan, of ik met hen. Dat bleek vaak een valkuil", vertelt de 52-jarige Noort in een interview met Volkskrant Magazine.

Maar ook de tegenovergestelde situatie - een relatie met iemand die niet in de mediawereld werkzaam is - leverde soms problemen op.

"Mannen kunnen er vaak niet tegen als ze minder verdienen dan ik en ze willen niet meneer Noort zijn. Dat heb ik niet verzonnen; het is me vaak gezegd."

Noort, die momenteel vrijgezel is, heeft wel weer behoefte om met iemand samen te zijn. "Graag eentje voor altijd - en dat is op mijn leeftijd korter dan als je 26 bent."

Noort en Kluun waren klein half jaar samen

In oktober 2018 maakte Noort bekend "meer dan vrienden" te zijn met Kluun, wiens echte naam Raymond van de Klundert is. De relatie kwam tot een einde aan het begin van het jaar.

"Toen we er officieel mee naar buiten kwamen, werd het ook een serieus iets, en dat benauwde me", vertelde ze destijds in Libelle. "Dus aan het begin van het nieuwe jaar heb ik hem gezegd dat ik liever terugging naar hoe het was. We zijn nu gewoon weer goede vrienden."

De auteur, die onder meer De eetclub en Terug naar de kust schreef, heeft twee kinderen uit een eerdere relatie: Matthieu en Julia.