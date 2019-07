Bob Fosko (62), bij wie begin dit jaar slokdarmkanker werd ontdekt, weet niet hoelang hij nog te leven heeft. In gesprek met de Volkskrant vertelt De Raggende Manne-zanger dat hij niet zo bang is "voor wat er gaat gebeuren".

"Mijn leven is op dit moment natuurlijk heel onzeker, ik weet niet hoelang ik nog heb", vertelt Fosko, wiens echte naam Geert Timmers is.

"Vorige week ben ik bestraald en dat lijkt een klein beetje te werken, maar het komt sowieso weer terug. Na de vakantie begin ik aan een nieuwe serie chemo om te kijken of die aanslaat. De vorige heeft wel even gewerkt, tot de tumoren resistent werden."

Momenteel is Fosko op vakantie met zijn gezin in Frankrijk en voelt zich naar eigen zeggen "redelijk optimaal. Al weet ik dat dat tijdelijk is. Ik hoop dat ik tot de chemo volop kan genieten. Het is hartstikke leuk met de kleinkinderen en de kinderen, hier."

'Realiseer me dat ik afscheid moet nemen van dierbaren'

De zanger beseft dat dit mogelijk de laatste vakantie is die hij viert. "Ik had wel een beetje melancholieke gevoelens toen we hiernaartoe reden, omdat ik weet dat het... ja, binnenkort toch wel afgelopen is. Voor wat er met mij gaat gebeuren, ben ik niet zo bang. Maar ik realiseer me wel dat ik afscheid moet nemen van mensen die me dierbaar zijn, en vice versa."

Fosko startte in 1988 de band De Raggende Manne, die in 1999 uit elkaar ging. In 2018 besloot de zanger om nieuwe muziek te maken en eerder dit jaar ging de band op afscheidstournee. Fosko hoorde vlak voor het begin van die tour dat hij slokdarmkanker had.